Košarkaški savez Srbije uplatio je drugu ratu planirane finansijske pomoći od po 50.000 evra klubovima Prve muške lige (KLS) i ABA lige koja je obezbeđena zahvaljujući predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi i Ministarstvu sporta.

Ova finansijska pomoć ima za cilj unapređenje rada klubova i stvaranje boljih uslova za razvoj igrača i stručnog kadra, o čemu su letos prvi čovek Kuće košarke dr Nebojša Čović i tadašnji selektor muške seniorske reprezentacije Srbije Svetislav Pešić razgovarali sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem.

Svetislav Pešić i Nebojša Čović Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Košarkaški savez Srbije izražava zahvalnost državnim institucijama na razumevanju značaja domaće klupske košarke i kontinuiranoj podršci stabilnosti i razvoju nacionalnih takmičenja.

KSS će i u narednom periodu nastaviti da odgovorno i transparentno upravlja dodeljenim sredstvima, u interesu srpske košarke i svih učesnika takmičenja.

Nebojša Čović i Dragoslav Pavlović
Untitled-2.jpg
Nikola Kalinić Dejan Davidovac Nikola Jokić i Nikola Milutinov
Nebojša Čović predsednik Košarkaškog saveza Srbije

Svetislav Pešić i Nebojša Čović u prvim redovima Izvor: Kurir