LEPE VESTI IZ SAVEZA: KSS uplatio drugu ratu pomoći klubovima KLS i ABA lige
Košarkaški savez Srbije uplatio je drugu ratu planirane finansijske pomoći od po 50.000 evra klubovima Prve muške lige (KLS) i ABA lige koja je obezbeđena zahvaljujući predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi i Ministarstvu sporta.
Ova finansijska pomoć ima za cilj unapređenje rada klubova i stvaranje boljih uslova za razvoj igrača i stručnog kadra, o čemu su letos prvi čovek Kuće košarke dr Nebojša Čović i tadašnji selektor muške seniorske reprezentacije Srbije Svetislav Pešić razgovarali sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem.
Košarkaški savez Srbije izražava zahvalnost državnim institucijama na razumevanju značaja domaće klupske košarke i kontinuiranoj podršci stabilnosti i razvoju nacionalnih takmičenja.
KSS će i u narednom periodu nastaviti da odgovorno i transparentno upravlja dodeljenim sredstvima, u interesu srpske košarke i svih učesnika takmičenja.
