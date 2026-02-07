Slušaj vest

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac bio je jedan od igrača koji su napustili Los Anđeles Kliperse u finišu trejd roka.

On je bio deo trejda u kom je zajedno sa Kobijem Braunom prešao u Indijanu, dok su Klipersi zauzvrat dobili mlađe igrače Benedikta Maturina i Ajzaja Džeksona, kao i tri buduća pika na NBA draftu.

Zubac nije bio srećan što napušta Kliperse, te se oglasio emotivnom porukom na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Zubac u dresu Klipersa. Foto: Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

- Ovo je jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Pre tačno sedam godina ova organizacija mi je dala priliku i nikada nisam mogao da zamislim da će se sve ovako završiti. Omogućili su mi da rastem kao igrač i kao čovek. Samo želim da kažem, hvala - počeo je priču Zubac, pa se zahvalio i navijačima:

- Od trenutka kada sam obukao ovaj dres, pružali ste mi ljubav i podršku, i u dobrim i u lošim večerima. Nikada mi niste okrenuli leđa i to mi je značilo sve. Zbog vas sam sa ponosom nosio ovaj dres.

Zatim je u dahu nastavio da se zahvaljuje ljudima iz kluba.

- Medicinskom osoblju, kondicionim trenerima, ekonomima, obezbeđenju, kuvarima, trenerima… hvala vam što ste brinuli o meni od prvog dana. Mnogo toga što radite prolazi nezapaženo, ali ja sam uvek cenio sve što ste činili kako bih mogao da budem najbolja verzija sebe.

Na kraju je istakao da iz Los Anđelesa odlazi bez gorčine.

Stekao sam mnogo braće i prijatelja za ceo život. Voleo sam da budem deo porodice Klipersa. Stivu i ljudima iz uprave hvala na poverenju koje su mi pružali iz godine u godinu. Odlazim sa ničim osim ljubavi, zahvalnosti i poštovanja prema ovoj organizaciji. Nikada neću zaboraviti ovih sedam godina i ljubav koju sam ovde dobio. Uvek ljubav - zaključio je Ivica Zubac.

BONUS VIDEO: