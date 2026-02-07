Slušaj vest

Košarkaši Bešiktaša ostvarili su ubedljivu pobedu nad Erokom rezultatom 88:68 i nakratko preuzeli vrh turske Superlige.

Ekipa koju vodi srpski selektor Dušan Alimpijević sada ima skor 16-3, ali Fenerbahče sa 16-2 ima meč manje i još uvek može da vrati prvo mesto, kako u domaćem prvenstvu, tako i u Evroligi.

Najefikasniji kod domaćina bio je Konor Morgan sa 14 poena i 5 asistencija, dok su Met Tomas i Brinton Lemar dodali 13, odnosno 12 poena. Ante Žižić je zabeležio 10 poena i 6 skokova.

Kod Eroka je istakao Petr Korneli sa 24 poena i 9 skokova, nekadašnji saigrač Nikole Jokića u Denver Nagetsu. Među rivalima se nalaze i iskusna imena evropske i svetske košarke, poput Džordona Kroforda, Lengstona Geloveja i Kevina Pengosa, ali svi u poznim igračkim godinama.

