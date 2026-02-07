Slušaj vest

Košarkaši Kluža pobedili su Borac iz Čačka sa 93:87 u poslednjem 18. kolu prvog dela ABA lige.

Najefikasniji u redovima Borca bili su Pjer Luis sa 17 poena, Marko Jošilo sa 15, dok su Đorđe Ćurčić i Pavle Nikolić dodali po 13, a Aleksa Uskoković 11 poena. Sa druge strane, prevagu je donela trojka Kluža: Krik je postigao 20 poena, Kaser 17, Dušan Miletić 13 poena uz sedam skokova, a Vudberi je dodao 12 poena.

Kluž sada ima skor 10-6 i iako će u TOP 8 fazi ABA lige imati slabiji učinak od timova poput Dubaija, Partizana, Budućnosti, Crvene zvezde i Cedevita Olimpije, pred svojim navijačima može da pokaže kvalitet i da se nametne.

Izabranici Saše Ocokolića nemaju razloga za preterano razočaranje – sa skorom 6-9, Borac je pokazao da može da se umeša u borbu za plej-in, a ne samo za opstanak u elitnom regionalnom društvu.

