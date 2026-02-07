Slušaj vest

Košarkaši Ilirije slavili su u sarajevskoj Zetri protiv Bosne rezultatom 93:78 u poslednjem, 18. kolu prve faze ABA lige i tako ozbiljno zakomplikovali planove domaćina pred nastavak takmičenja.

Pobeda gostiju ima dodatnu težinu, jer se bodovi iz ovog dela sezone prenose u Top 8 fazu, pa je poraz predstavljao udarac ambicijama "studenata".

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Ljubljane Foto: Perspektiva Ilirija/Ales Fevze

Meč je od starta bio otvoren i ofanzivno raspoložen sa obe strane, a Bosna je posle prve četvrtine imala blagu prednost. Ipak, ključni trenutak dogodio se u drugom periodu igre – Ilirija je potpuno preuzela kontrolu i serijom 22:0 napravila veliki preokret, pa je na odmor otišla sa vođstvom 52:40.

U nastavku je Bosna pokušavala da uhvati priključak, ali se u trećoj deonici igralo u ritmu koš za koš, bez mogućnosti da se razlika ozbiljnije smanji. U završnici su gosti ponovo podigli tempo i mirno priveli susret kraju, potvrdivši ubedljiv trijumf.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Pađen sa 21 poenom, dok je Kureš dodao 16. U redovima Bosne najraspoloženiji je bio Joesaar sa 17 poena.

Bosna je prvi deo takmičenja završila kao četvrtoplasirana u Grupi B sa učinkom 8-8, pa u narednu fazu prenosi 24 boda.

Ilirija, s druge strane, ulazi u nastavak sa pretposlednje pozicije i skorom 5-11, ali uz važan trijumf koji bi mogao da joj znači na psihološkom planu pred nastavak sezone.

BONUS VIDEO: