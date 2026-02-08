Nikola Jokić

Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Čikago Bulse rezultatom 136:120 i tako prekinuo niz od tri poraza, a čudesni Somborac bio je centralna figura meča.

Ostvario je Nikola impresivan tripl-dabl i tako ispisao nove strance košarkaške istorije. Sa 22 poena, 17 asistencija i 14 skokova stigao je do svog 182. tripl-dabla u karijeri i tako pretekao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste po broju tripl-dablova. Ispred njega je ostao samo bivši saigrač Rasel Vestbruk sa 207 takvih izdanja.