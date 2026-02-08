Čas košarke Nikole Jokića u Čikagu.
NIKOLA JOKIĆ - ČOVEK KOJI POMERA GRANICE! Ovo što Srbin radi, košarka ne pamti: Napravio istorijski TRIPL-DABL, prestigao legendu i prekinuo crni niz Denvera!
Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić nastavlja da pomera granice u najjačoj ligi sveta.
Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Čikago Bulse rezultatom 136:120 i tako prekinuo niz od tri poraza, a čudesni Somborac bio je centralna figura meča.
Čikago - Denver, Nikola Jokić Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Jayden Mack / Getty images / Profimedia
Ostvario je Nikola impresivan tripl-dabl i tako ispisao nove strance košarkaške istorije. Sa 22 poena, 17 asistencija i 14 skokova stigao je do svog 182. tripl-dabla u karijeri i tako pretekao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste po broju tripl-dablova. Ispred njega je ostao samo bivši saigrač Rasel Vestbruk sa 207 takvih izdanja.
