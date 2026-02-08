Slušaj vest

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić po ko zna koji put ispisao je istoriju NBA lige.

Na meču protiv Čikaga Nikola je zabeležio svoj 182. tripl-dabl u karijeri, pretekao legendarnog Oskara Robertsona i izbio na drugo mesto večne liste. Ispred njega je ostao samo bivši saigrač Rasel Vestbruk sa 207 tripl-dablova.

1/7 Vidi galeriju Čikago - Denver, Nikola Jokić Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Kada su ga nakon meča pitali da prokomentariše neverovatan podvig, Nikola je reagovao u svom stilu - kao da se ništa značajno nije desilo.

Naime, čuvena američka novinarka Keti Vindž nakon meča saopštila je Nikoli da je prestigao legendarnog Robertsona. Čestitala mu je na istorijskom uspehu i pitala ga kako se oseća.

Nikola se samo nasmejao i kratko poručio:

"Mislim, dobro je da to radim sada, to je pravi način da igrač igra košarku i nadam se da ću nastaviti tako", rekao je Jokić.

Utisak je da je Srbinu bilo puno draže što je njegov tim odigrao dobar meč i zabeležio važnu pobedu na gostovanju u Čikagu.

"Dobro smo otvorili četvrtu četvrtinu, ne znam kolika je bila serija, ko god je bio u utakmici igrao je dobro, pogađali smo šuteve, odbrana na visokom nivou. Problem je što to moramo da radimo 48 minuta, ne šest ili deset", rekao je Jokić.

Otkrio je i koliko im ovaj trijumf zanači nakon serije od tri uzastopna poraza.

"Trebalo nam je ovo mnogo, izgubili smo tri zaredom, imali smo meč u Njujorku koji smo tesno izgubili i to je pokazalo da se vraćamo. Velika pobeda za nas".