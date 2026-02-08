NIKOLA JOKIĆ NA PUTU KA KOŠARKAŠKOJ BESMRTNOSTI! Legenda je konačno pala, samo jedan igrač je sada ispred Srbina!
Nikola Jokić ispisao je nove stranice istorije NBA lige.
Denver je prethodne noći na gostujućem terenu savladao Čikago Bulse, a maestralni Srbin meč je završio sa impresivnim učinkom - 22 poena, 14 skokova i 17 asistencija.
Zabeležio je ukupno 182. tripl-dabl u karijeri i tako prestigao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste.
Ispred Jokića ostao je još samo bivši saigrač Rasel Vestbruk sa 207 ostvarenih tripl-dablova.
Vestbruk je prvi na listi od maja 2021. godine kada je zabeležio 182. tripl-dabl i nadmašio Robertsona, koji je držao prvo mesto još od 1974. godine.
Top 10:
Rasel Vestbruk: 207 tripl-dablova
Nikola Jokić: 182 tripl-dabla
Oskar Robertson: 181 tripl-dabl
Medžik Džonson: 138 tripl-dablova
Lebron Džejms: 122 tripl-dabla
Džejson Kid: 107 tripl-dablova
Luka Dončić: 88 tripl-dablova
Džejms Harden: 82 tripl-dabla
Vilt Čemberlen: 78 tripl-dablova
Domantas Sabonis: 68 tripl-dablova