Nikola Jokić ispisao je nove stranice istorije NBA lige.

Denver je prethodne noći na gostujućem terenu savladao Čikago Bulse, a maestralni Srbin meč je završio sa impresivnim učinkom - 22 poena, 14 skokova i 17 asistencija.

Čikago - Denver, Nikola Jokić Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Zabeležio je ukupno 182. tripl-dabl u karijeri i tako prestigao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste.

Ispred Jokića ostao je još samo bivši saigrač Rasel Vestbruk sa 207 ostvarenih tripl-dablova.

Vestbruk je prvi na listi od maja 2021. godine kada je zabeležio 182. tripl-dabl i nadmašio Robertsona, koji je držao prvo mesto još od 1974. godine.

Top 10:

Rasel Vestbruk: 207 tripl-dablova

Nikola Jokić: 182 tripl-dabla

Oskar Robertson: 181 tripl-dabl

Medžik Džonson: 138 tripl-dablova

Lebron Džejms: 122 tripl-dabla

Džejson Kid: 107 tripl-dablova

Luka Dončić: 88 tripl-dablova

Džejms Harden: 82 tripl-dabla

Vilt Čemberlen: 78 tripl-dablova

Domantas Sabonis: 68 tripl-dablova

