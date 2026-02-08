Slušaj vest

Sredinom novembra 2015. godine jedan zanimljiv susret Nikole Jokića i Rasela Vestbruka na stepenicama zapalio je društvene mreže.

Nikola je tada pred kamerama zapretio svom bivšem saigraču da će srušiti njegov rekord u tripl-dablovima i da će ga nakon toga zezati ceo život.

Vestbruk je tada vrištao od smeha, a sada mu sigurno nije svejedno, jer mu Srbin ozbiljno diše za vratom.

Naime, Nikola je prethodne noći na utakmici protiv Čikago Bulsa stigao do svog 182. tripl-dabla u karijeri i tako pretekao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste. Ispred njega je sada ostao samo Vestbruk sa 207 tripl-dablova.

"Ja ću oboriti njegov rekord u tripl-dablovima i onda ću ga zezati ceo život" rekao je tada Nikola.

Sada je na dobrom putu i da ispuni svoje obećanje. Vestbruk je prvi na listi od maja 2021. godine kada je zabeležio 182. tripl-dabl i nadmašio Robertsona, koji je držao prvo mesto još od 1974. godine. Delovalo je da je njegov rekord nedodirljiv, a onda je Nikola dodao gas i ozbiljno mu se primakao. Mnogi veruju da će već naredne sezone nadmašiti Rasa i preuzeti prvo mesto na večnoj listi.