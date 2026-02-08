Slušaj vest

Sredinom novembra 2015. godine jedan zanimljiv susret Nikole Jokića i Rasela Vestbruka na stepenicama zapalio je društvene mreže.

Nikola je tada pred kamerama zapretio svom bivšem saigraču da će srušiti njegov rekord u tripl-dablovima i da će ga nakon toga zezati ceo život.

Vestbruk je tada vrištao od smeha, a sada mu sigurno nije svejedno, jer mu Srbin ozbiljno diše za vratom.

Naime, Nikola je prethodne noći na utakmici protiv Čikago Bulsa stigao do svog 182. tripl-dabla u karijeri i tako pretekao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste. Ispred njega je sada ostao samo Vestbruk sa 207 tripl-dablova.

Čikago - Denver, Nikola Jokić Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Jayden Mack / Getty images / Profimedia

"Ja ću oboriti njegov rekord u tripl-dablovima i onda ću ga zezati ceo život" rekao je tada Nikola.

Sada je na dobrom putu i da ispuni svoje obećanje. Vestbruk je prvi na listi od maja 2021. godine kada je zabeležio 182. tripl-dabl i nadmašio Robertsona, koji je držao prvo mesto još od 1974. godine. Delovalo je da je njegov rekord nedodirljiv, a onda je Nikola dodao gas i ozbiljno mu se primakao. Mnogi veruju da će već naredne sezone nadmašiti Rasa i preuzeti prvo mesto na večnoj listi.

Ne propustiteKošarkaNIKOLA JOKIĆ NA PUTU KA KOŠARKAŠKOJ BESMRTNOSTI! Legenda je konačno pala, samo jedan igrač je sada ispred Srbina!
Nikola Jokić
KošarkaČUVENA AMERIČKA NOVINARKA ZAMOLILA JOKIĆA DA PROKOMENTARIŠE ISTORIJSKI TRIPL-DABL: Srbin nabacio osmeh na lice i odgovorio u svom prepoznatljivom stilu!
Nikola Jokić
KošarkaNIKOLA JOKIĆ - ČOVEK KOJI POMERA GRANICE! Ovo što Srbin radi, košarka ne pamti: Napravio istorijski TRIPL-DABL, prestigao legendu i prekinuo crni niz Denvera!
Nikola Jokić
EvroligaMARIO HEZONJA PROMENIO TIM! Miško Ražnatović otkrio neočekivanu vest
Mario Hezonja

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets