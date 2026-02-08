Slušaj vest

Trener Denver Nagetsa, Dejvid Adelman, nakon trijumfa svog tima u Čikagu, dobar deo konferencije za medije posvetio je svom najboljem igraču Nikoli Jokiću.

Nikola je prethodne noći u "Junajted Centru" ispisao nove stranice istorije najjače lige na svetu. Srbin je zabeležio svoj 182. tripl-dabl u karijeri i tako pretekao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste. Sada je samo Rasel Vestbruk sa 207 tripl-dablova ispred čudesnog Srbina.

Čikago - Denver, Nikola Jokić Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Izuzetno emotivan bio je Adelman nakon meča, malo je falilo da pusti suze dok je govorio o neverovatnom podvigu svog košarkaša.

"Rekao sam ovo i na nekoj od prethodnih konferencija, edukujte se ko je Oskar Robertson i udubite se u ono što je on bio i kako je promenio košarku na poziciji beka. I sada naš centar obara njegov rekord i naravno Ras je i dalje tu. To samo govori o njegovoj unikatnosti i ko je on u našoj ligi. Promenio je definiciju onoga što znači biti centar. On je ultimativni bezpozicioni centar u istoriji ove igre".

Nastavio je Adelman da sipa pohvale na Nikolin račun.

"Nema govora o tome, uživanje je gledati ga. Znate, vaš centar je imao 17 asistencija u meču i to se ne događa osim ako niste on. Vrlo sam ponosan što sam ovde da to vidim i gledati ga deceniju šta je uradio. To je legendarni niz i biti u konverzaciji sa Oskarom i prestići ga, apsolutno je neverovatno šta je on uradio", zaključio je Adelman.

Inače, Adelman je i u svlačionici pred saigračima odao priznanje Nikoli i poklonio mu loptu sa kojom je zabeležio svoj istorijski tripl-dabl.

Nikola Jokić
Nikola Jokić
Nikola Jokić
Nikola Jokić

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets