Nikola zabeležio tripl-dabl i srušio rekord legendarnog Oskara Robertsona.
galerija
ISTORIJSKO VEČE ZA JOKIĆA! Srušio Čikago i ispisao nove stranice istorije NBA: Pogledajte fotografije Srbina sa spektakla u "Junajted centru"
Slušaj vest
Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Čikago Bulse rezultatom 136:120 i tako prekinuo niz od tri poraza, a čudesni Somborac ispisao je nove stranice košarkaške istorije.
Sa 22 poena, 17 asistencija i 14 skokova stigao je do svog 182. tripl-dabla u karijeri i tako pretekao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste po broju tripl-dablova.
Pogledajte fotografije Nikole Jokića sa ovog meča:
Čikago - Denver, Nikola Jokić Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Jayden Mack / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši