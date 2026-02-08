Slušaj vest

Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Čikago Bulse rezultatom 136:120 i tako prekinuo niz od tri poraza, a čudesni Somborac ispisao je nove stranice košarkaške istorije.

Sa 22 poena, 17 asistencija i 14 skokova stigao je do svog 182. tripl-dabla u karijeri i tako pretekao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste po broju tripl-dablova.

Pogledajte fotografije Nikole Jokića sa ovog meča:

Čikago - Denver, Nikola Jokić Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets