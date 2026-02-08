Slušaj vest

Po ko zna koji put Nikola Jokić je pokazao da mu rekordi i individualna priznanja trenutno ne znače mnogo - čovek samo želi da njegov tim pobedi!

Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Čikago rezultatom 136:120, a Nikola je bio centralna figura meča.

Čikago - Denver, Nikola Jokić Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Zabeležio je 22 poena, 14 skokova i 17 asistencija, stigao do 182. tripl-dabla u karijeri i prestigao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste.

Kada su ga nakon meča zamolili da prokomentariše rušenje neverovatnog rekorda, skromnom Srbinu bilo je neprijatno da priča svojim podvizima.

"Uvek kažem, to je nešto za posle karijere. Sada uživaš u momentu, u tom danu, a to je za posle karijere", rekao je Nikola.

Trener Nagetsa Dejvid Adelman poklonio je Nikoli u svlačionici loptu sa kojom je napravio istorijski tripl-dabl.

"Lopta? Da, dali su mi loptu sa utakmice. Imam mesto na kom držim te male uspomene. To su stvari za posle karijere na koje ću da gledam i ima da lažem baš dobro", nasmejao se Jokić.

Ne propustiteKošarkaMALO JE FALILO DA ZBOG JOKIĆA ZAPLAČE NA KONFERENCIJI! Trener Denvera održao emotivan govor o čudesnom Srbinu! Mnogi će se naježiti od njegovih reči!
Dejvid Adelman
KošarkaHIT SNIMAK JOKIĆA I VESTBRUKA PONOVO KRUŽI MREŽAMA! Nikola mu je tada jasno poručio - Uradiću to i zezaću te ceo život! Sada je Amer u ozbiljnoj drami! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNIKOLA JOKIĆ NA PUTU KA KOŠARKAŠKOJ BESMRTNOSTI! Legenda je konačno pala, samo jedan igrač je sada ispred Srbina!
Nikola Jokić
KošarkaČUVENA AMERIČKA NOVINARKA ZAMOLILA JOKIĆA DA PROKOMENTARIŠE ISTORIJSKI TRIPL-DABL: Srbin nabacio osmeh na lice i odgovorio u svom prepoznatljivom stilu!
Nikola Jokić

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets