Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić ispisao je nove stranice košarkaške istorije.

Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Bulse rezultatom 136:120, a Nikola je sa 22 poena, 17 asistencija i 14 skokova stigao je do svog 182. tripl-dabla u karijeri i tako pretekao legendarnog Oskara Robertsona na drugom mestu večne liste po broju tripl-dablova.

Čikago - Denver, Nikola Jokić Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Poigravao se sa protivničkim košarkašima čitav meč. Dominirao je u reketu, lupao blokade, pogađao kad je trebalo, delio spektakularne asistencije i čudesnim potezima dovodio do ludila protivničke igrače.

Za svega 33 minuta ubacio je 22 poena uz šut iz igre 7/12, zabeležio 14 skokova i čak 17 asistencija. Uz to imao je četiri blokade i samo jednu izgubljenu loptu. Zanimljivo, na ovom meču je stigao i do jubilarne 1000. ukradene lopte u karijeri.

Kako je meč počeo kasno u noć, mnogi nažalost nisu bili u prilici da uživo isprate istorijsku partiju Jokića. Zato za sve vas koji ste propustili ovaj okršaj, ali i one koji žele ponovo da uživaju u čarolijama Somborca, imamo sjajnu video kompilaciju najboljih poteza Jokića sa ovog meča.

Zavalite se i uživajte u magiji!