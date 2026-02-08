Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su pred svojim navijačima Golden Stejt Voriorse rezultatom 105:99 i tako zabeležili treći uzastopni trijumf.

Oba tima na ovom meču zbog povreda nisu mogla da računaju na svoje prve zvezde - Lejkersi su bili bez Luke Dončića, a Voriorsi bez Stefa Karija.

Izostanak Dončića sjajno je nadomestio veteran Lebron Džejms, koji je ponovo preuzeo ulogu lidera i sa 20 poena, 10 asistencija i sedam skokva predvodio tim do pobede.

U ekipi Golden Stejta istakao se Mozes Mudi sa 25 poena. Pored Karija, za tim iz San Franciska zbog povreda nisu igrali Set Kari, Džimi Batler i Kristaps Porzingis.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: