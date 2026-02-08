Slušaj vest

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tari Izon sa 26 poena, dok je Džabari Smit zabeležio 22 poena i 10 skokova. Kevin Durent je postigao 20 poena, dok je Alperen Šengun imao tripl-dabl učinak od 17 poena, 12 skokova i 11 asistencija.

U redovima aktuelnog šampiona NBA lige najbolji je bio Kejson Volas sa 23 poena, dok je Ajzea Džo ubacio 21.

Šej Gildžes-Aleksander propustio je meč zbog povrede.

