Košarkaši Hjustona pobedili su u gostima ekipu Oklahome rezultatom 112:106 u utakmici NBA lige.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tari Izon sa 26 poena, dok je Džabari Smit zabeležio 22 poena i 10 skokova. Kevin Durent je postigao 20 poena, dok je Alperen Šengun imao tripl-dabl učinak od 17 poena, 12 skokova i 11 asistencija.
U redovima aktuelnog šampiona NBA lige najbolji je bio Kejson Volas sa 23 poena, dok je Ajzea Džo ubacio 21.
Šej Gildžes-Aleksander propustio je meč zbog povrede.
