Kasl meč završio sa 40 poena, 12 skokova i 12 asistencija.
MLADI AS SPARSA ODIGRAO MEČ KARIJERE! Brutalan tripl-dabl 21-godišnjeg Amerikanca u pobedi nad Dalasom!
Košarkaši San Antonio Sparsa savladali su ekipu Dalasa rezultatom 138:125, a centralna figura meča bio je Stefon Kasl.
Mladi Amerikanac odigrao je meč karijere. Utakmicu je završio sa impresivnim tripl-dablom, zabeležio je 40 poena uz 12 skokova i 12 asistencija.
Kasl se tako pridružio Dejvidu Robinsonu i postao tek drugi igrač u istoriji franšize koji je uspeo da ostavari tripl-dabl sa 40 ili više ubačenih poena.
U ekipi Dalasa najefikasniji je bio Klej Tompson sa 19 poena, dok je Brendon Vilijams dodao 18.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
