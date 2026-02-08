Slušaj vest

Košarkaši San Antonio Sparsa savladali su ekipu Dalasa rezultatom 138:125, a centralna figura meča bio je Stefon Kasl.

Mladi Amerikanac odigrao je meč karijere. Utakmicu je završio sa impresivnim tripl-dablom, zabeležio je 40 poena uz 12 skokova i 12 asistencija.

Kasl se tako pridružio Dejvidu Robinsonu i postao tek drugi igrač u istoriji franšize koji je uspeo da ostavari tripl-dabl sa 40 ili više ubačenih poena.

U ekipi Dalasa najefikasniji je bio Klej Tompson sa 19 poena, dok je Brendon Vilijams dodao 18.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets