Nakon čak četiri poraza u nizu u svim takmičenjima košarkaši Hapoela iz Tel Aviva večeras će gostovati imenjaku iz Jerusalima u derbiju 16. kola izraelskog šampionata, a trener Dimitris Itudis ostavio je van protokola najplaćenijeg igrača Vasilija Micića.

Već uveliko se piše o narušenim odnosima stratega Hapoela i dvostrukog osvajača Evrolige, a premda nije raritet da Micić odmara u izraelskom prvenstvu veliko je iznanađenje što ga nema u derbiju kola.

Sa druge strane, rekonvalescent Elajdža Brajant vraća se u tim nakon skoro tronedeljne pauze, a osim doskorašnjeg prvotimca Anadolu Efesa trener Hapoela je u 12 igrača uvrstio i Džonata Motlija, Krisa Džonsa, Antonija Blejknija, Dena Otura, Jama Madara, Gaja Palatina, Bara Timora, Itaja Segeva, Oza Blazera i Jivtača Ziva.

Ovaj duel na programu je od 19:55, a Hapoel iz Tev Aviva ga dočekuje na čelu tabele sa istim skorom kao drugoplasirani Makabi, dok je rival iz Jerusalima na petom mestu sa čak četiri pobede manje.

Nakon ovog meča aktuelnog osvajača Evrokupa očekuje nimalo lako evroligaško gostovanje Žalgirisu u Kaunasu, a potom dvonedeljna pauza u Evroligi gde će se dati odgovori na mnoga pitanja.

Kurir sport / Sportske.net

