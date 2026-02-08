Slušaj vest

Košarkaši Vašingtona u derbiju začelja poraženi su od Bruklin Netsa rezulatom 127:113, a srpski košarkaš Tristan Vukčević imao je solidnu rolu na ovoj utakmici.

Za nešto više od 20 minuta igre bivši as Partizana zabeležio je 14 poena (6/12 šut iz igre, 1/4 za tri), dva skoka, dve asistencije i jednu ukradenu loptu.

Tristan je izveo i jedan od najlepših poteza na meču, pošto je u prvoj deonici spektakularno zakucao preko protivničkog igrača.

Debi Tristana Vukčevića za Srbiju Izvor: RTS/Printscreen