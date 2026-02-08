Sjajan potez srpskog košarkaša na meču protiv Bruklin Netsa.
NBA
MONSTRUOZNO ZAKUCAVANJE REPREZENTATIVCA SRBIJE! Bivši as Partizana spektakularnim potezom oduševio ljubitelje NBA! Tre Jang i ekipa ostali u neverici! (VIDEO)
Košarkaši Vašingtona u derbiju začelja poraženi su od Bruklin Netsa rezulatom 127:113, a srpski košarkaš Tristan Vukčević imao je solidnu rolu na ovoj utakmici.
Za nešto više od 20 minuta igre bivši as Partizana zabeležio je 14 poena (6/12 šut iz igre, 1/4 za tri), dva skoka, dve asistencije i jednu ukradenu loptu.
Tristan je izveo i jedan od najlepših poteza na meču, pošto je u prvoj deonici spektakularno zakucao preko protivničkog igrača.
