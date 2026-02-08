"Bilo je nezrelo od mene. Bio je to samo trenutak i rekao sam neke stvari koje nisam smeo, ali mi je bilo žao zbog toga. Ponekad ne možete da se kontrolišete, ali trebalo je bolje da razmislim. Ispravio sam to, otišao sam u svlačionicu i izvinio se. Rukovali smo se i rekao sam da se to nikada više neće ponoviti. Dogodilo se u žaru borbe. Ona je to razumela i sve je bilo u redu za obe strane", objasnio je reprezentativac Turske.