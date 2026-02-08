Slušaj vest

Sraman ispad Alperena Šenguna na meču protiv Bostona izazvao je burne reakcije javnosti "preko bare".

Pre tri dana Hjuston je na svom terenu doživeo ubedljiv poraz od Seltiksa, a meč turski centar isključen je ranije sa utakmice zbog gnusnog vređanja ženskog sudije.

Nezadovoljan jednom odlukom, Šengun je devojci koja je delila pravdu na meču u jednom momentu dobacio:

"Ku**o jedna".

Ona je to čula, pa ga je momentalno isključila sa utakmice.

Dok je napuštao teren, frustrirani Turčin je još jednom glasno uzviknuo:

"J***na ku**o".

Njegovo prostačko ponašanje izazvalo je brojne negativne reakcije javnosti "preko bare", pa je Šengun morao javno da se izvinjava.

"Bilo je nezrelo od mene. Bio je to samo trenutak i rekao sam neke stvari koje nisam smeo, ali mi je bilo žao zbog toga. Ponekad ne možete da se kontrolišete, ali trebalo je bolje da razmislim. Ispravio sam to, otišao sam u svlačionicu i izvinio se. Rukovali smo se i rekao sam da se to nikada više neće ponoviti. Dogodilo se u žaru borbe. Ona je to razumela i sve je bilo u redu za obe strane", objasnio je reprezentativac Turske.

Ne propustiteKošarkaMONSTRUOZNO ZAKUCAVANJE REPREZENTATIVCA SRBIJE! Bivši as Partizana spektakularnim potezom oduševio ljubitelje NBA! Tre Jang i ekipa ostali u neverici! (VIDEO)
Tristan Vukčević
KošarkaMLADI AS SPARSA ODIGRAO MEČ KARIJERE! Brutalan tripl-dabl 21-godišnjeg Amerikanca u pobedi nad Dalasom!
Stefon Kasl
KošarkaBEZ ŠEJA NE IDE - ŠAMPION PONOVO PAO! Hjuston srušio Oklahomu, Šengun zabeležio tripl-dabl!
Kevin Durent i Alperen Šengun
KošarkaKARIJA NEMA KO DA ZAMENI - A DONČIĆA IMA! Impresivan dabl-dabl 41-godišnjeg "Kralja"! Lebron vodio Lejkerse do pobede nad desetkovanim Voriorsima! (VIDEO)
profimedia-0966665676.jpg

Alperen Šengun izjava posle Poljske Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić