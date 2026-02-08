KAKVA PROSTAČINA! Sramni Šengun usred meča gnusno vređao ženskog sudiju! Završio na stubu srama, pa pokušao da se pravda! (VIDEO)
Sraman ispad Alperena Šenguna na meču protiv Bostona izazvao je burne reakcije javnosti "preko bare".
Pre tri dana Hjuston je na svom terenu doživeo ubedljiv poraz od Seltiksa, a meč turski centar isključen je ranije sa utakmice zbog gnusnog vređanja ženskog sudije.
Nezadovoljan jednom odlukom, Šengun je devojci koja je delila pravdu na meču u jednom momentu dobacio:
"Ku**o jedna".
Ona je to čula, pa ga je momentalno isključila sa utakmice.
Dok je napuštao teren, frustrirani Turčin je još jednom glasno uzviknuo:
"J***na ku**o".
Njegovo prostačko ponašanje izazvalo je brojne negativne reakcije javnosti "preko bare", pa je Šengun morao javno da se izvinjava.
"Bilo je nezrelo od mene. Bio je to samo trenutak i rekao sam neke stvari koje nisam smeo, ali mi je bilo žao zbog toga. Ponekad ne možete da se kontrolišete, ali trebalo je bolje da razmislim. Ispravio sam to, otišao sam u svlačionicu i izvinio se. Rukovali smo se i rekao sam da se to nikada više neće ponoviti. Dogodilo se u žaru borbe. Ona je to razumela i sve je bilo u redu za obe strane", objasnio je reprezentativac Turske.