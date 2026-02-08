Slušaj vest

Košarkaši Spartaka pobedili su u Beogradu ekipu Mege rezultatom 94:89 u utakmici 18. kola grupe B regionalne ABA lige.

Najefikasniji u timu iz Subotice bio je Šivon Tompson sa 19 poena, dok je Olivije Hanlan dodao 16. Kod domaćih, najbolji je bio Savo Drezgić sa 31 poenom.

Spartak je prvi deo takmičenja u ABA ligi završio na petom mestu na tabeli grupe B sa po osam pobeda i poraza, dok je Mega šesta sa skorom 6/10 i ovaj poraz je došao pošto su uspeli da iznenade Crvenu zvezdu u istom takmičenju.

1/4 Vidi galeriju Detalji sa meča Mega - Spartak Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

Košarkaši Spartaka i Mege će u nastavku takmičenja igrati u Plej-aut fazi ABA lige.

BONUS VIDEO: