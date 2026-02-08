Slušaj vest

Košarkaši Partizana u ponedeljak od 20 časova u Beogradskoj Areni dočekuju Dubai u 18. kolu A grupe ABA lige i biće ovo borba za prvo mesto pred nastavak takmičenja.

Dubai je trenutno prvi sa svih 15 pobeda, dok Partizan ima skor 14-1, a trener crno-belih, Đoan Penjaroja, otkrio je šta očekuje od ovog meča.

- Oni su dobra ekipa i u dobrom su momentu. Imaju kvalitetne i talentovane igrače, popunjeni na svim pozicijama. Igraju dobro u odbrani i napadu, tako da ćemo morati da igramo čvrsto i da budemo još bolji nego u prethodnim mečevima. Mislim da će ovo biti zanimljiva utakmica za naše navijače da dođu i da nas podrže - rekao je Đoan Penjaroja, a na njegove reči nadovezao se Isak Bonga:

1/9 Vidi galeriju Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

- Važno je da se fokusiramo na detalje, da kao tim igramo zajedno i da budemo sve bolji. Na kraju dana, najvažnije je da pobedimo ovu utakmicu i obezbedimo čvrsto prvo mesto na tabeli - dodao je Nemac.

Po završetku 18. kola ABA lige po četiri najbolja plasirana kluba iz grupa A i B nastaviće takmičenje u fazi Top 8.

BONUS VIDEO: