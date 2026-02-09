Slušaj vest

Košarkaši Partizana pokušaće da nanesu prvi poraz Dubaiju u regionalnoj ligi.

Derbi grupe A ABA lige počinje u ponedeljak od 20 časova.

Ove dve ekipe su najuspešnije u regionalnoj ligi ove sezone. Dubai je bez poraza, dok je Partizan doživeo jedan poraz, i to na gostovanju ovom rivalu.

Tada je klub iz Emirata slavio rezultatom 82:70, pa bi crno-belima trijumf sa 13 poena bio dovoljan za prvo mesto. Ipak, i pobeda je veoma bitna.

Po završetku kola formiraće se Top 8 grupa koju će činiti po četiri najbolje ekipe iz grupe A i B, pa one nastavljaju borbu za poziciju u plej-ofu. U novu fazu takmičenja, ekipe prenose sve pobede i poraze.

Utakmicu koja se igra u beogradskoj areni od 20 sati ljubitelji košarke u Srbiji moći će da gledaju na kanalu Arena Premium 1.

Naravno, sve detalje sa terena i oko njega pratite u tekstualnom prenosu na portalu Kurira.