Slušaj vest

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da njegovu ekipu u Podgorici očekuje izuzetno težak duel protiv Budućnosti, naročito zbog zgusnutog rasporeda i zahtevnog ritma utakmica.

"Očekuje nas veoma teška utakmica, biće to peti meč u samo deset dana, što je izuzetno naporan ritam za svakoga. Ipak, to ne sme da nam bude izgovor da ne odigramo čvrstu, jaku i odgovornu utakmicu. Protiv kvalitetnog rivala moramo pre svega da zadržimo hladnu glavu u vrućoj atmosferi kakva je uvek u Podgorici kada igra Crvena zvezda", rekao je Obradović, a preneo klub.

Crvena zvezda - Makabi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zvezda će u ponedeljak gostovati Budućnosti u 18. kolu ABA lige.

Predstojeći duel biće 66. susret dva kluba u regionalnoj ligi. Crveno-beli su do sada zabeležili 36 pobeda, ali samo osam na gostovanjima u Podgorici.

O očekivanjima pred meč govorio je i košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović, koji je naglasio snagu domaćina i značaj igre u odbrani.

"Budućnost je odličan tim sa izuzetno jakim domaćim terenom i sigurno nas očekuje težak meč. Ne pomaže ni činjenica da nam je ovo peta utakmica u kratkom periodu, ali verujem da ćemo uspeti da se osvežimo i spremno dočekamo duel. Ključ će biti čvrsta i odgovorna igra u odbrani", poručio je Miljenović.

U prvom meču dve ekipe u šestom kolu ABA lige, Crvena zvezda je u Beogradu slavila 95:79.

Ne propustiteKošarka"ZVEZDI SE PONAVLJA NEŠTO KAO PROŠLE GODINE..." Nebojša Čović otvorio dušu: Govorio o crveno-belima, a zatim i o Partizanu: "Penjaroja? Hrabar čovek!"
Nebojša Čović.jpg
EvroligaMONEKE POTPUNO UTUČEN STAO PRED NOVINARE! Pogledajte kako je izgledao Nigerijac i šta je rekao posle bolnog poraza Crvene zvezde
Čima Moneke
EvroligaMA, ŠTA SE OVDE DESILO?! Tri šuta Zvezde za pobedu... Ovaj snimak poslednjeg napada je još bolniji za navijače
Crvena zvezda
Evroliga"DA SE DOBILA OVA UTAKMICA, ZVEZDA BI IMALA ISTORIJSKU ŠANSU..." Legendarni Srbin očajan: "Maler, nije bilo sreće..." Poslao je i JASNU PORUKU igračima!
zvezda-maccabi-2188830.JPG
EvroligaVLADE ĐUROVIĆ BLJUJE VATRU POSLE BOLNOG PORAZA ZVEZDE: "Gde je bio on?! Neka me kritikuje ko hoće..."
Vlade Đurović.jpg
EvroligaOVO JE POTPUNI HAOS! Dramatičan poraz Zvezde od Makabija! Nvora promašio pobedu - šok!
zvezda-maccabi-2188684.JPG

Delije napravile feštu na utakmici Crvena zvezda - Makabi! Izvor: Kurir