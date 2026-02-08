Slušaj vest

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da njegovu ekipu u Podgorici očekuje izuzetno težak duel protiv Budućnosti, naročito zbog zgusnutog rasporeda i zahtevnog ritma utakmica.

"Očekuje nas veoma teška utakmica, biće to peti meč u samo deset dana, što je izuzetno naporan ritam za svakoga. Ipak, to ne sme da nam bude izgovor da ne odigramo čvrstu, jaku i odgovornu utakmicu. Protiv kvalitetnog rivala moramo pre svega da zadržimo hladnu glavu u vrućoj atmosferi kakva je uvek u Podgorici kada igra Crvena zvezda", rekao je Obradović, a preneo klub.

1/13 Vidi galeriju Crvena zvezda - Makabi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zvezda će u ponedeljak gostovati Budućnosti u 18. kolu ABA lige.

Predstojeći duel biće 66. susret dva kluba u regionalnoj ligi. Crveno-beli su do sada zabeležili 36 pobeda, ali samo osam na gostovanjima u Podgorici.

O očekivanjima pred meč govorio je i košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović, koji je naglasio snagu domaćina i značaj igre u odbrani.

"Budućnost je odličan tim sa izuzetno jakim domaćim terenom i sigurno nas očekuje težak meč. Ne pomaže ni činjenica da nam je ovo peta utakmica u kratkom periodu, ali verujem da ćemo uspeti da se osvežimo i spremno dočekamo duel. Ključ će biti čvrsta i odgovorna igra u odbrani", poručio je Miljenović.

U prvom meču dve ekipe u šestom kolu ABA lige, Crvena zvezda je u Beogradu slavila 95:79.