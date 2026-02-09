Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pokušaće pobedom protiv Budućnosti u Podgorici da završe prvu fazu takmičenja u regionalnoj ligi.

Derbi grupe B ABA lige počinje u ponedeljak od 18 časova.

Ove dve ekipe su najuspešnije u B grupi ove sezone. Budućnost je prva sa učinkom 13-2, dok je Crvena zvezda druga sa učinkom 11-4.

Po završetku kola formiraće se Top 8 grupa koju će činiti po četiri najbolje ekipe iz grupe A i B, pa one nastavljaju borbu za poziciju u plej-ofu. U novu fazu takmičenja, ekipe prenose sve pobede i poraze.

Utakmicu koja se igra u "Morači" od 18 časova ljubitelji košarke u Srbiji moći će da gledaju na kanalu Arena Premium 1.

Naravno, sve detalje sa terena i oko njega pratite u tekstualnom prenosu na portalu Kurira.