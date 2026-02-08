Slušaj vest

Košarkaši Partizana u ponedeljak dočekuju Dubai u borbi za prvo mesto u grupi A ABA lige.

Duel dva evroligaša zakazan je za 20 časova u beogradskoj Areni.

KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Uoči derbija dve najbolje ekipe u regionalnom takmičenju, oglasio se Košarkaški klub Partizan i obradovao deo navijača.

Srpski i regionalni šampion je rešio da ulaz na okršaj za maloletna lica bude - slobodan.

- Nakon sinoćne pobede (protiv Panatinaikosa) i pozitivne energije koja je sa tribina dopirala na teren, KK Partizan je odlučio da za sve maloletne navijače omogući besplatan ulaz na meč poslednjeg kola grupne faze ABA lige. Dođite da se zajedno borimo protiv Dubaija za "pol poziciju" pred nastavak takmičenje u kojem branimo šampionsku titulu - objavio je Partizan na društvenim mrežama.

Pred utakmicu u "Beogradskoj areni", Dubai je neporažen sa skorom 15-0, dok je Partizan na 14 pobeda i samo jednim porazom.

Ne propustiteKošarkaĐOAN PENJAROJA SE OGLASIO PRED VAŽAN MEČ ZA PARTIZAN: "Moraćemo da..."
Đoan Penjaroja
EvroligaOSTOJA MIJAILOVIĆ STAO PRED KAMERE I OTVORIO DUŠU! Otkrio zašto nije PODNEO OSTAVKU posle odlaska Željka Obradovića iz Partizana, pa poslao poruku navijačima!
Ostoja Mijailović Žarko Paspalj
EvroligaZBOG ČEGA MIKA MURINEN NE IGRA ZA PARTIZAN?! Đoan Penjaroja se oglasio i sve otkrio! Poslao je JASNU PORUKU mladom Fincu: "Nije tu stvar grešaka!"
pex-464069.JPG
EvroligaŽELJKO JE OTIŠAO POSLE DEBAKLA U ATINI: Da li će Ataman posle katastrofe u Beogradu uraditi isto?
Ergin Ataman
EvroligaOTKRIVENO ŠTA JE SUDIJA REKAO KOŠARKAŠU PARTIZANA NAKON TUČE U ARENI! Igrač crno-belih je ostao u šoku kada je to čuo! Evo šta kaže o sramnom potezu Grka!
partizan-panathinaikos-613266.JPG
Evroliga"PUTOVAO IZ BENKOVCA ZA ZADAR, JER NIJE IMAO STAN..." Heroj navijača Partizana ima čudesnu životnu priču: Dolazio na trening u 5 ujutru, imao mizernu platu...
Arijan Lakić

Ergin Ataman na utakmici Partizan - Panatinaikos Izvor: Kurir