Košarkaši Partizana u ponedeljak dočekuju Dubai u borbi za prvo mesto u grupi A ABA lige.

Duel dva evroligaša zakazan je za 20 časova u beogradskoj Areni.

Uoči derbija dve najbolje ekipe u regionalnom takmičenju, oglasio se Košarkaški klub Partizan i obradovao deo navijača.

Srpski i regionalni šampion je rešio da ulaz na okršaj za maloletna lica bude - slobodan.

- Nakon sinoćne pobede (protiv Panatinaikosa) i pozitivne energije koja je sa tribina dopirala na teren, KK Partizan je odlučio da za sve maloletne navijače omogući besplatan ulaz na meč poslednjeg kola grupne faze ABA lige. Dođite da se zajedno borimo protiv Dubaija za "pol poziciju" pred nastavak takmičenje u kojem branimo šampionsku titulu - objavio je Partizan na društvenim mrežama.

Pred utakmicu u "Beogradskoj areni", Dubai je neporažen sa skorom 15-0, dok je Partizan na 14 pobeda i samo jednim porazom.