Trener košarkaša Barselone Ćavi Paskval uplašio se da se Kevin Panter ozbiljno povredio i da ga čeka duga pauza.

Ipak, vrlo brzo su stigle informacije da nije tako opasno kako se u prvih mah mislilo.

1/4 Vidi galeriju Kevin Panter na meču Barselona - Baskonija Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši kapiten Partizana će zbog povrede primicača koju je zaradio na utakmici Evrolige protiv Baskonije morati na pauzu između dve i četiri sedmice, što znači da izvesno neće biti u stanju da se bori za trofej.

Panter je ove sezone jedan od najboljih igrača Blaugrane, a posebno dobro igra od dolaska Paskvala na klupu. Prosečno beleži 12,3 poena u ACB ligi i čak 15,5 u Evroligi, gde je bio i MVP za decembar.

BONUS VIDEO: