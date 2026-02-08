Slušaj vest

Bivši trofejni srpski košarkaš a sada uspešni evroligaški trener Saša Obradović, ove jeseni vratio se u svoju voljenu Crvenu zvezdu.

Obradović sa Zvezdom dobro gura u Evroligi i nakon 27. odigranih kola nalazi se nadomak plasmana u plej-of.

1/25 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pre Zvezde, Obradović je dugo radio u Monaku, a prethodno je svoj put gradio na klupama Lokomotive iz Kubana i Albe.

Ovo mu je drugi mandat u Zvezdi, nakon što je u sezoni 2020/2021 vodio crveno-bele, ali je posle loše serije rezultata brzo napustio Mali Kalemegdan.

Obradović se 1997. večnao sa svojom sadašnjom suprugom Slađanom, a njihova ljubav traje skoro 29 godina. Imaju dvoje dece.

Evo kako izgleda supruga Saše Obradovića, nakon jedne svečanosti u Monaku gde su se pojavili zajedno u javnosti.

