Crvena zvezda gostuje u paklu Morače.
OGLASILI SE IZ PODGORICE PRED DOLAZAK CRVENE ZVEZDE U MORAČU: Čeka nas pakao!
Košarkaši Budućnosti u ponedeljak od 18.00 igraju meč 18. kola ABA lige protiv Crvene zvezde u dvorani "Morača".
Trener Budućnosti Andrej Žakelj ističe da njegov tim mora da odigra pametno protiv Zvezde:
Andrej Žakelj Foto: Andrija Sokovic/© 2024 Andrija Sokovic/Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Buducnost VOLI/Filip Roganovic
- Zvezda je u veoma dobroj formi i igra čvrstu, fizičku košarku, uz prednost u veličini u odnosu na nas. Moraćemo da pristupimo utakmici pametno, sa mnogo energije i koncentracije. Reč je o ekipi velikog kvaliteta. U prvoj utakmici bili smo u egalu tokom prvog poluvremena, i to bez nekih važnih igrača. U meč ulazimo pozitivno i sa željom da odgovorimo na njihovu fizičku igru - rekao je Žakelj.
