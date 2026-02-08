Slušaj vest

Košarkaši Budućnosti u ponedeljak od 18.00 igraju meč 18. kola ABA lige protiv Crvene zvezde u dvorani "Morača".

Trener Budućnosti Andrej Žakelj ističe da njegov tim mora da odigra pametno protiv Zvezde:

Andrej Žakelj Foto: Andrija Sokovic/© 2024 Andrija Sokovic/Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Buducnost VOLI/Filip Roganovic

- Zvezda je u veoma dobroj formi i igra čvrstu, fizičku košarku, uz prednost u veličini u odnosu na nas. Moraćemo da pristupimo utakmici pametno, sa mnogo energije i koncentracije. Reč je o ekipi velikog kvaliteta. U prvoj utakmici bili smo u egalu tokom prvog poluvremena, i to bez nekih važnih igrača. U meč ulazimo pozitivno i sa željom da odgovorimo na njihovu fizičku igru - rekao je Žakelj.

Ne propustiteFudbalINTER POTOPIO SASUOLO: Petarda lidera, Nemanja Matić isključen
Nemanja Matić, Sasuolo, Inter, Serija A
FudbalNIKAD LUĐI DERBI: Mančester siti uz kontroverze posle preokreta savladao Liverpul na Enfildu
Liverpul, Mančester siti, Premijer liga
KošarkaSURPRUGA SAŠE OBRADOVIĆA ODUZIMA DAH! Kakva lepotica, evo koliko dugo traje njihova ljubav! (FOTO)
Saša Obradović supruga
FudbalHETAFE SLAVIO U VITORIJI: Vaskes i Iglesijas srušili Alaves
Hetafe, Selta, Primera

BONUS VIDEO:

Džanan Musa besan na utakmici Crvena zvezda - Dubai Izvor: Kurir