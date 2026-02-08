Slušaj vest

Košarkaši Igokee trijumfom su okončali grupnu fazu ABA lige.

U poslednjem kolu grupe A, Igokea je kao gost, posle produžetka, savladala Krku iz Novog Mesta rezultatom 86:85.

Igokea je grupnu fazu završila sa skorom 8–8 i kao četvrtoplasirani tim obezbedila plasman u narednu rundu takmičenja. Krka je sezonu u grupi okončala sa učinkom 5–11.

Najefikasniji u redovima Igokee bio je Dragan Milosavljević sa 24 poena, dok je Aleksandar Lazić dodao 19. Kod domaćina se istakao Jan Rebec sa 27 poena.

Ne propustiteFudbalLA LIGA! Betis šokirao Madrid!
profimedia-1041064792.jpg
KošarkaOGLASILI SE IZ PODGORICE PRED DOLAZAK CRVENE ZVEZDE U MORAČU: Čeka nas pakao!
Crvena zvezda - Makabi
FudbalINTER POTOPIO SASUOLO: Petarda lidera, Nemanja Matić isključen
Nemanja Matić, Sasuolo, Inter, Serija A
FudbalNIKAD LUĐI DERBI: Mančester siti uz kontroverze posle preokreta savladao Liverpul na Enfildu
Liverpul, Mančester siti, Premijer liga

BONUS VIDEO:

Košarkaši Partizana izašli na teren Izvor: Kurir