Košarkaši Igokee trijumfom su okončali grupnu fazu ABA lige.

U poslednjem kolu grupe A, Igokea je kao gost, posle produžetka, savladala Krku iz Novog Mesta rezultatom 86:85.

Igokea je grupnu fazu završila sa skorom 8–8 i kao četvrtoplasirani tim obezbedila plasman u narednu rundu takmičenja. Krka je sezonu u grupi okončala sa učinkom 5–11.

Najefikasniji u redovima Igokee bio je Dragan Milosavljević sa 24 poena, dok je Aleksandar Lazić dodao 19. Kod domaćina se istakao Jan Rebec sa 27 poena.

