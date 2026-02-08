Slušaj vest

Košarkaši Njujork Niksa pobedili su Boston Seltikse 111:89 u derbiju istočne konferencije NBA lige.

Košarkaši Bostona šutnuli su 41 put za tri poena, a ubacili tek sedam pokušaja (17%).

Niksi su, sa druge strane, bili daleko precizniji u šutu za tri poena (14/35) i otuda, između ostalog, na kraju velika razlika i ubeljiva pobeda gostiju koje je predvodio Džejlen Branson sa 31 poenom (4/8 za tri).

Džoš Hart je meč završio sa 19 poena. U poraženom sastavu Džejlen Braun je bio najefikasniji sa 26 poena, Derik Vajt je bio drugi strelac sa 19, a treći Nikola Vučević sa 11 poena.

BONUS VIDEO: