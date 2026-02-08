RASULO! Opšti raspad sistema u Hapoelu, ko se ovome nadao?
Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva izgubili su na gostovanju od Hapoela iz Jerusalima 105:91 u 16. kolu izraelske lige.
Ekipa Dimitrisa Itudisa nastavila je seriju poraza, nakon četiri neuspeha u nizu u Evroligi, tim iz Tel Aviva izgubio je u domaćem takmičenju, a ovaj put trijumf je pripao istoimenom klubu iz Jerusalima.
Srpski košarkaš Vasilije Micić nije igrao na ovom meču, što će dodatno podgrejati spekukacije medija od prethonih dana, da ima problem sa stručnim štabom.
Elajdža Brajant sa 21 i Antonio Blejkni sa 20 poena bili su najefikasniji u redovima Hapoela Tel Aviv, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz.
U timu iz Jerusalima, Džered Harper je sa 23, dok je Kasius Vinston sa 18 poena predvodio domaći tim, posebno u drugom poluvremenu.
