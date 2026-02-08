Slušaj vest

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva izgubili su na gostovanju od Hapoela iz Jerusalima 105:91 u 16. kolu izraelske lige.

Ekipa Dimitrisa Itudisa nastavila je seriju poraza, nakon četiri neuspeha u nizu u Evroligi, tim iz Tel Aviva izgubio je u domaćem takmičenju, a ovaj put trijumf je pripao istoimenom klubu iz Jerusalima.

1/5 Vidi galeriju Vasilije Micić Foto: EPhotopress / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski košarkaš Vasilije Micić nije igrao na ovom meču, što će dodatno podgrejati spekukacije medija od prethonih dana, da ima problem sa stručnim štabom.

Elajdža Brajant sa 21 i Antonio Blejkni sa 20 poena bili su najefikasniji u redovima Hapoela Tel Aviv, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz.

U timu iz Jerusalima, Džered Harper je sa 23, dok je Kasius Vinston sa 18 poena predvodio domaći tim, posebno u drugom poluvremenu.

BONUS VIDEO: