Košarkaši Majamija pobedili su večeras na gostovanju Vašington sa 132:101 (37:33, 37:19, 33:23, 25:26), a srpski košarkaš Tristan Vukčević za domaći tim postigao je 14 poena.

Majami su do pobede vodili Bem Adebajo i Kasparas Jakučionis sa po 22 poena. Adebajo je upisao i osam skokova, dok je Jakučonis zabeležio šest asistencija.

Nikola Jović u dresu Majamija

U gostujućoj ekipi poen manje je postigao Norman Pauel, uz četiri skoka, a dabl-dabl učinak je zabeležio Kelel Vejr sa 19 poena i 14 uhvaćenih lopti.

Srpski košarkaš Nikola Jović je u pobedničkoj ekipi postigao četiri poena, uz dve asistencije i jedan skok.

Vukčević je bio najefikasniji u ekipi Vašingtona, a pored 14 poena upisao je i pet skokova i dve asistencije. Po 13 poena su dodali Karlton Karington (pet asistencija) i Džastin Šempeni (sedam skokova).

Majami na osmom mestu Istočne konferencije ima skor 28/26, a Vašington na pretposlednjem, 14. mestu, ima 14 pobeda i 38 poraza.

U sledećem kolu Majami dočekuje Jutu, dok Vašington gostuje Klivlendu.