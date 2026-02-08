Slušaj vest

Košarkaši FMP-a pobedili su večeras u Podgorici ekipu Studentskog centra sa 73:72 (18:19, 16:16, 19:16, 20:21), u utakmici poslednjeg, 18. kola Grupe A ABA lige.

Odlučujući koš za pobedu FMP-a postigao je Nikola Gašić 7,9 sekundi pre kraja meča.

Najbolji učinak u ekipi iz Železnika imao je Filip Barna sa 30 poena, po četiri skoka i asistencije i tri ukradene lopte, dok je Džošua Skot upisao 13 poena i tri asistencije.

U crnogorskom timu najefikasniji je bio Zoran Vučeljić sa 20 poena, uz četiri skoka, Emir Hadžibegović je dodao 14 poena, a dabl-dabl učinak je zabeležio Aleksa Ilić sa 12 poena i 11 skokova.

FMP je zauzeo peto mesto u Grupi A sa šest pobeda i 10 poraza, dok je Studentski centar završio na poslednjem, devetom mestu sa skorom 3/13.

Oba tima takmičenje nastavljaju u plej-autu. FMP u prvom kolu dočekuje ekipu Mege, a Studentski centar na svom terenu igra protiv Spartaka.