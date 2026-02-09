Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili suna gostujućem terenu Minesotu 115:96 (23:19, 31:23, 26:17, 35:37), i zabeležili svoj 25. trijumf ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 41 poenom, uz osam skokova i četiri ukradene lopte.

Džon Kolins i Janik Konan Niderhauzer su dodali po 15 poena, dok je Kobi Sanders postigao 10 poena.

Reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.

U ekipi Minesote najefikasniji je bio Entoni Edvards sa 23 poena. Džulijus Rendal je dodao 17 poena i osam skokova, Ajo Dosunmu je upisao 11 poena, dok su po 10 poena postigli Bouns Hajland i Rudi Gober, koji je zabeležio i sedam skokova.

Klipersi su deveti na tabeli Zapadne konferencije sa 25 pobeda i 27 poraza, dok je Minesota šesta sa skorom 32/22.

Klipersi će u svojoj narednoj utakmici igrati na gostujućem terenu protiv Hjustona, dok će Minesota dočekati Atlantu.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1