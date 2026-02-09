BLIŽI SE POVRATAK NIKOLE TOPIĆA! Tanderi poslali mladog Srbina u Dži ligu!
Oklahoma je prijavila mladog Nikolu Topića za nastup u razvojnoj Dži ligi, što znači da se bliži njegov povratak takmičarskoj košarci.
Mladi plejmejker će trenirati sa razvojnim timom Oklahoma Siti Bulom i čekati dozvolu da krene sa takmičarskom košarkom.
Podsetimo, Nikoli je u oktobru dijagnostifikovan rak testisa. On je odmah operisn, prošao je hemoterapiju, pobedio opaku bolset i vratio se na košarkaški teren već u decembru. Vredno trenira i priprema se za izazove koji ga očekuju.
Dobio je dozvolu da se priključi razvojnom timu šampiona i sada se čeka odluka o tome kada će moći i da nastupi na nekom meču.
Podsetimo, iako je ovo zvanično njegova druga sezona u dresu Tandera, Nikola još uvek nije debitovao u NBA ligi. Prvu sezonu je propustio zbog teške povrede kolena, a pred sam start druge saznao je da boluje od raka testisa.
Srećom, lečenje je uspešno završeno i Nikola se vratio u trenažni proces, pa se nadamo da ćemo do kraja sezone gledati njegov debi na velikoj sceni.