Oklahoma je prijavila mladog Nikolu Topića za nastup u razvojnoj Dži ligi, što znači da se bliži njegov povratak takmičarskoj košarci.

Mladi plejmejker će trenirati sa razvojnim timom Oklahoma Siti Bulom i čekati dozvolu da krene sa takmičarskom košarkom.

Podsetimo, Nikoli je u oktobru dijagnostifikovan rak testisa. On je odmah operisn, prošao je hemoterapiju, pobedio opaku bolset i vratio se na košarkaški teren već u decembru. Vredno trenira i priprema se za izazove koji ga očekuju.

Oklahoma - Šarlot, sjajna partija Topića

Dobio je dozvolu da se priključi razvojnom timu šampiona i sada se čeka odluka o tome kada će moći i da nastupi na nekom meču.

Podsetimo, iako je ovo zvanično njegova druga sezona u dresu Tandera, Nikola još uvek nije debitovao u NBA ligi. Prvu sezonu je propustio zbog teške povrede kolena, a pred sam start druge saznao je da boluje od raka testisa.

Srećom, lečenje je uspešno završeno i Nikola se vratio u trenažni proces, pa se nadamo da ćemo do kraja sezone gledati njegov debi na velikoj sceni.