Toronto je na svom terenu pobedio Indijanu 122:104 (21:20, 25:28, 44:26, 32:20), i naneo joj četvrti uzastopni poraz.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Skoti Barns sa 25 poena, uz 14 skokova, šest asistencija i četiri blokade. Ar Džej Beret je dodao 20 poena i osam skokova, Sandro Mamukelašvili je upisao 17 poena, dok su Brendon Ingram i Imanuel Kvikli postigli po 13 poena.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Paskal Sijakam sa 18 poena. Džej Haf je dodao 15 poena i sedam skokova, Džaras Voker je upisao 13 poena, dok je Ben Šepard postigao 12 poena.

Toronto je peti na tabeli Istočne konferencije sa 32 pobede i 22 poraza, dok Indijana zauzima poslednje, 15. mesto sa skorom 13/40.

Toronto će u svojoj narednoj utakmici dočekati Detroit, dok će Indijana igrati na gostujućem terenu protiv Njujorka.

