Srpski košarkaš promenio je broj na dresu.
promena
BOGDAN DAO "DESETKU" AMERIKANCU: Kapiten Srbije uzeo broj sa najdražeg dresa!
Košarkaš Los Anđeles Klipersa i reprezentativac Srbije, Bogdan Bogdanović, više neće nositi broj 10 na leđima.
Bogdan je "desetku" dao novopridošlom Darijusu Garlandu i uzeo broj sa svog omiljenog dresa - dresa reprezentacije Srbije.
Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Tako će Srbin u nastavku sezone nositi dres sa brojem sedam!
Podsetimo, američki plejmejker Darijus Garlend nedavno je stigao u Kliperse, kao zamena za Džejmsa Hardena koji je trejdovan u Kavse.
