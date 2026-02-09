Slušaj vest

Ovu vest je preneo "ESPN".

Tomas (24) u Milvoki stiže kao slobodan igrač, nakon što ga je Bruklin otpustio posle isteka roka za trejd.

"Izabrao sam Milvoki jer su me želeli i jer su mi rekli da su zainteresovani za mene već godinama. Dobro je da se ovakva prilika realizuje. Samo se nadam da ću upoznati sve i početi da doprinosim što pre moguće", naveo je Tomas za "Endskejp".

Tomas je u prethodne dve sezone bio najbolji strelac Netsa. U sezoni 2023/24 postizao je 22,5 poena po meču, dok je prošle sezone u ukupno 25 odigranih utakmica u proseku beležio 24 poena.

Američki bek je u dosadašnjem delu sezone odigrao samo 24 utakmice za Netse i u njima je u proseku beležio 15,6 poena, 3,1 asistenciju i 1,8 skokova.

Milvoki zauzima 12. mesto na tabeli Istočne konferencije sa 21 pobedom i 29 poraza.

