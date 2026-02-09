Slušaj vest

Aktuelni MVP NBA lige, plejmejker Oklahome Šej Gildžes-Aleksander, zbog povrede će propustiti ovogodišnji Ol-star.

Komesar NBA lige Adam Silver odlučio je da ga zameni centar Hjustona Alperen Šengun, koji će tako debitovati na Ol-star utakmici.

Alperen Šengun u dresu Hjustona Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Utakmica između tima sveta i dva tima SAD igra se 15. februara.

Za tim sveta na Ol-staru igraće, pored Šenguna, još i Nikola Jokić, Luka Dončić, Deni Avdija, Janis Adetokumbo, Džamal Marej, Paskal Sijakam, Viktor Vembanjama i Karl Entoni-Tauns.

Ne propustiteKošarkaGODINAMA ČEKALI DA DOBIJE OTKAZ I ODMAH REAGOVALI! Milvoki doveo igrača koji je bio višak u prethodnom timu
Kem Tomas
KošarkaBOGDAN DAO "DESETKU" AMERIKANCU: Kapiten Srbije uzeo broj sa najdražeg dresa!
Bogdan Bogdanović
KošarkaDARKOV TORONTO RAZBIO VICEŠAMPIONA! Impresivan dabl-dabl nezaustavljivog Barnsa! (VIDEO)
Darko Rajaković
KošarkaBLIŽI SE POVRATAK NIKOLE TOPIĆA! Tanderi poslali mladog Srbina u Dži ligu!
Nikola Topić

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets