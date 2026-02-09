Turčin će debitovati na Ol-star utakmici.
nba
ŠEJ PROPUŠTA OL-STAR, MENJA GA "BEJBI JOKIĆ" Šengun sa Nikolom i Lukom napada tim SAD!
Slušaj vest
Aktuelni MVP NBA lige, plejmejker Oklahome Šej Gildžes-Aleksander, zbog povrede će propustiti ovogodišnji Ol-star.
Komesar NBA lige Adam Silver odlučio je da ga zameni centar Hjustona Alperen Šengun, koji će tako debitovati na Ol-star utakmici.
Alperen Šengun u dresu Hjustona Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Utakmica između tima sveta i dva tima SAD igra se 15. februara.
Za tim sveta na Ol-staru igraće, pored Šenguna, još i Nikola Jokić, Luka Dončić, Deni Avdija, Janis Adetokumbo, Džamal Marej, Paskal Sijakam, Viktor Vembanjama i Karl Entoni-Tauns.
Reaguj
Komentariši