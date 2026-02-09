"VIDIM DONČIĆA KAKO ZAVRŠAVA KARIJERU U ZVEZDI" Saigrač iz reprezentacije otkrio nepoznate detalje o Luki: Ono što ste videli na snimcima je pet odsto!
Reprezentativac Slovenije Alen Omić otkrio je nepoznate detalje o NBA superstaru Luki Dončiću.
Tokom Eurobasketa 2025 na društvenim mrežama pojavio se snimak sa treninga Slovenije koji je nasmejao ljubitelje košarke širom sveta.
Iskusni centar izgubio je opkladu od Luke, pa je morao da radi sklekove.
"Luka je fenomenalan momak. Svaki put kada se igra neka igra, ide da pobedi. Kad se desi da izgubi nešto, uvek traži da se ponovi. On je neverovatan takmičar i uživa u tome. Ja uvek kažem – mislim da je to dete od Boga dato. To je nemoguće šta sam doživeo sa njim. Kad nekome pričam o tome, oni kažu: nemoguće… Da, moguće je! Ono što ste videli na snimcima je malo za ono što sam doživeo sa njim. Da je svaki snimak izašao, shvatili biste da je kod njega sve moguće. Da loptu nogom šutne iz svlačionice – daće koš! To je tako. Lakoća s kojom igra je neverovatna. Žao mi je što kao mlađi nisam igrao sa njim. Jesam protiv njega u Španiji. Pamtim i onaj njegov šut za pobedu dok sam igrao u Zvezdi, a on u Realu. Sve u svemu – veliki takmičar i pozitivac. Ono što ste videli na snimcima je pet odsto", otkrio je Omić u razgovoru za "Meridian sport".
Govorio je Omić i o Lukinoj ljubavi prema Crvenoj zvezdi.
"Ogroman je navijač. Ne kažem da će se desiti, ali ovo je moj stav i naravno da ne znam kako će razmišljati tada. Ipak, ubeđen sam da, ako se otvori šansa na kraju karijere, da bi došao u Zvezdu da odigra poslednju sezonu u Beogradu. Ja to tako vidim i osećam, ali, Bože zdravlja, videćemo šta će budućnost doneti. Mislim da mu je to velika želja. On sve zna šta se dešava u Zvezdi. Vidi i razume sve što donosi Beograd. U reprezentaciji uvek ima peckanja sa crno-belom stranom. Kad smo igrali protiv Srbije u Areni, bio je logo Zvezde, pa smo ih zezali malo, kao što bi oni nas da je bilo suprotno. To je normalno i simpatično", kaže Omić.