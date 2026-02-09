"Luka je fenomenalan momak. Svaki put kada se igra neka igra, ide da pobedi. Kad se desi da izgubi nešto, uvek traži da se ponovi. On je neverovatan takmičar i uživa u tome. Ja uvek kažem – mislim da je to dete od Boga dato. To je nemoguće šta sam doživeo sa njim. Kad nekome pričam o tome, oni kažu: nemoguće… Da, moguće je! Ono što ste videli na snimcima je malo za ono što sam doživeo sa njim. Da je svaki snimak izašao, shvatili biste da je kod njega sve moguće. Da loptu nogom šutne iz svlačionice – daće koš! To je tako. Lakoća s kojom igra je neverovatna. Žao mi je što kao mlađi nisam igrao sa njim. Jesam protiv njega u Španiji. Pamtim i onaj njegov šut za pobedu dok sam igrao u Zvezdi, a on u Realu. Sve u svemu – veliki takmičar i pozitivac. Ono što ste videli na snimcima je pet odsto", otkrio je Omić u razgovoru za "Meridian sport".