Bivši košarkaš Crvene zvezde i Budućnosti, Alen Omić, uporedio je broj domaćih igrača koji igraju za Partizan i Dubai.

Reprezentativacu Slovenije se dopada što u ekipi iz Emirata nastupa veliki broj košarkaša sa prostora bivše Jugoslavije - Aleksa Avramović, Džanan Musa, Filip Petrušev, Klemen Prepelič, Kenan Kamenjaš, Kosta Kondić i Nemanja Dangubić.

"Ja sam uvek za što više domaćih igrača i nemam ništa protiv stranaca, ali ja danas više volim da gledam Dubai nego Partizan, jer ima više naših igrača", rekao je Omić u razgovoru za "Meridian sport".

Omić je istakao da mu je krivo što Nemanja Nedović i Luka Mitrović nisu ostali u Zvezdi.

"Meni je žao što Nedović i Mitrović nisu ostali u Zvezdi, da se čujemo posle utakmica, da se šalimo i družimo... Da me razumete, voleo bih da je što više domaćih igrača u svim našim timovima - od Cedevite Olimpije, preko Zvezde, Partizana, Budućnosti… Jer mislim da je to bolje, da se navijači više povezuju sa domaćim nego stranim igračima.", kaže Omić.

Savet za Tanaskovića

Nedavno je prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović otkrio da je klub potpisao ugovore sa dvojicom domaćih igrača, ali nije želeo da otkriva imena.

Omić, koji je izuzetno blizak sa asom Budućnosti Nikolom Tanaskoviće, savetuje Srbina da ostane u Podgorici.

"Ako dođe bogata ponuda iz Partizana i ako se bude znalo da će biti lider tima, da zna zašto ide – ja to razumem i to mi je okej. Ali ja bih mu više savetovao da ostane na mestu gde uživa. To je moja strana priče. Da sam mu brat ili deo porodice, rekao bih mu da ostane. Kapiten je Budućnosti, ljudi ga vole, igra dobro… Uveren sam da će ga klub ispoštovati što se ugovora tiče i zaista uživa u Podgorici. Znam koliko je srećan tamo, da je miran i da mu to prija. Sa druge strane, Partizan je drugačija sredina i već posle dve loše utakmice nastaje panika. Dok u Budućnosti ima ozbiljan kredit, može da se i zažmuriti kada ne odigra najbolje. Ja bih više voleo da ostane u Budućnosti. On je fenomenalan momak, izuzetan radnik, uvek pozitivan i želim mu sve najbolje u karijeri", rekao je Omić.