Biće ovo izuzetno bitna utakmica za crno-bele, pošto posle ovog kola sledi druga faza i ukrštanje sa timovima iz grupe B, a bodovi se prenose.

Dubai nema poraz ove sezone, pa vodi na tabeli sa učinkom 15-0. Partizan je jedini poraz doživeo upravo u Emiratima, pa bi u slučaju trijumfa mogao i do prvog mesta. Dubai je prvi meč dobio sa 12 poena razlike.