PARTIZAN - DUBAI: Crno-beli ispustili dvocifrenu prednost, gosti se potpuno vratili u meč
Košarkaši Partizana u poslednjem 16. kolu grupe A ABA lige dočekuju Dubai.
Biće ovo izuzetno bitna utakmica za crno-bele, pošto posle ovog kola sledi druga faza i ukrštanje sa timovima iz grupe B, a bodovi se prenose.
Dubai nema poraz ove sezone, pa vodi na tabeli sa učinkom 15-0. Partizan je jedini poraz doživeo upravo u Emiratima, pa bi u slučaju trijumfa mogao i do prvog mesta. Dubai je prvi meč dobio sa 12 poena razlike.
17'
Dubai nastavlja seriju, Bejkon sa linije penala smanjuje na 33:31.
Rajt je polovičan sa penala - 33:32.
Vašington je realizovao dva slobodna bacanja, Partizan je poentirao posle više od četiri minuta - 35:32.
15'
Dangubić smanjuje sa linije penala, polovičan je - 33:24.
Rajt pogađa pod faulom za svoje prve poene - 33:26. Pogodio je i dodatno bacanje - 33.27.
13'
Kalatis beleži još jednu sjajnu asistenciju, Džekiri zakucava - 30:19.
Kabengele smanjuje - 30:21.
Pokuševski pogađa za tri - 33:21. Treća trojka za crno-bele na meču.
10'
Sjajan je Lakić u odbrani, iznudio je faul u napadu, a svojom energijom podigao publiku na noge.
Prva trojka na utakmici za Partizan, Vašington je pogađa - 23:17.
Anderson zatvara poenima četvrtinu - 23:19.
9'
Vašington pogađa pod faulom - 17::17. Pogodio je i dodatno - 18:17.
Pet vezanih poena Vašingtona, zakucao je u kontri - 20:17. Tajm-aut za Golemca.
5'
Kabengele je precizan - 11:10.
Bonga upisuje asistenciju za Fernanda - 13:10. Fernando i Kabengele imaju po šest poena.
Kabengele pogađa pod faulom - 13:12.
4'
Musa smanjuje u kontri - 7:6.
Sterling Braun se upisao u strelce - 9:6.
Kabengele zakucavanjem smanjuje - 9:8.
Fernando upisuje četvrti svoj poen - 11.8.
2'
Kalatis se upisuje u strelce - 4:2.
Bonga je fauliran u kontri. Pogodio je jedno od dva - 5:2.
1. četvrtina
Startne petorke
Partizan: Kalatis, Braun, Bonga, Osetkovski, Fernando.
Dubai: Bejkon, Rajt, Dangubić, Musa, Kabengele.
Sastavi
PARTIZAN - DUBAI
Hala: Arena, Gledalaca:
Sudije: Damir Javor, Tomislav Hordov, Sašo Petek
PARTIZAN: Murinen, Vašington, Osetkovski, Mijailović, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalatis. Trener: Đoan Penjaroja
DUBAI: Dangubić, Bejkon, Avramović, Abas, Prepelič, Anderson, Musa, Kabengele, Armstrong, Rajt, Petrušev, Kamenjaš. Trener: Jurica Golemac