20:45

19'

Bonga zakucava u kontri - 38:34

Petrušev smanjuje trojkom, njegovi prvi poeni - 38:37

20:43

18'

Rajt smanjuje na 35:34

Fernando je polovičan sa penala - 36:34

20:36

17'

Dubai nastavlja seriju, Bejkon sa linije penala smanjuje na 33:31

Rajt je polovičan sa penala - 33:32

Vašington je realizovao dva slobodna bacanja, Partizan je poentirao posle više od četiri minuta - 35:32.

20:33

16'

Dubai je u naletu, Bejkon smanjuje na 33:29

20:29

15'

Dangubić smanjuje sa linije penala, polovičan je - 33:24

Rajt pogađa pod faulom za svoje prve poene - 33:26. Pogodio je i dodatno bacanje - 33.27

20:27

14'

Bejkon smanjuje na 33:23

20:26

13'

Kalatis beleži još jednu sjajnu asistenciju, Džekiri zakucava - 30:19.

Kabengele smanjuje - 30:21

Pokuševski pogađa za tri - 33:21. Treća trojka za crno-bele na meču. 

20:24

12'

Au, kakav koš Vašingtona, njegov deseti poen - 28:19

20:22

11'

Arijan Lakić pogađa trojku, njegovi prvi poeni - 26:19

20:22

2. četvrtina

Partizan je prvih 10 minuta dobio rezultatom 23:19.

20:19

10'

Sjajan je Lakić u odbrani, iznudio je faul u napadu, a svojom energijom podigao publiku na noge.

Prva trojka na utakmici za Partizan, Vašington je pogađa - 23:17.

Anderson zatvara poenima četvrtinu - 23:19

20:13

9'

Vašington pogađa pod faulom - 17::17. Pogodio je i dodatno - 18:17

Pet vezanih poena Vašingtona, zakucao je u kontri - 20:17. Tajm-aut za Golemca. 

20:12

8'

Kamnenjaš je precizan - 13:17.

Tonje Džekiri prekida seriju gostujuće ekipe 7:0 - 15:17

20:07

6'

Avramović pogađa za tri - 13:15

20:06

5'

Kabengele je precizan - 11:10.

Bonga upisuje asistenciju za Fernanda - 13:10. Fernando i Kabengele imaju po šest poena.

Kabengele pogađa pod faulom - 13:12

20:05

4'

Musa smanjuje u kontri - 7:6

Sterling Braun se upisao u strelce - 9:6.

Kabengele zakucavanjem smanjuje - 9:8

Fernando upisuje četvrti svoj poen - 11.8.

20:03

3'

Dangubić smanjuje na 5:4

Fernando zakucava na asistenciju Kalatisa - 7:4

20:02

2'

Kalatis se upisuje u strelce - 4:2

Bonga je fauliran u kontri. Pogodio je jedno od dva - 5:2

20:01

1'

Kabengele otvara poenima utakmica - 0:2.

Osetkovski je prvi strelac za Partizan - 2:2

20:01

1. četvrtina

Startne petorke

Partizan: Kalatis, Braun, Bonga, Osetkovski, Fernando.

Dubai: Bejkon, Rajt, Dangubić, Musa, Kabengele.

15:03

Tabela

Tabela, ABA liga
Tabela, ABA liga Foto: Printskrin

14:57

Sastavi

PARTIZAN - DUBAI

Hala: Arena, Gledalaca: 

Sudije: Damir Javor, Tomislav Hordov, Sašo Petek

PARTIZAN: Murinen, Vašington, Osetkovski, Mijailović, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalatis. Trener: Đoan Penjaroja

DUBAI: Dangubić, Bejkon, Avramović, Abas, Prepelič, Anderson, Musa, Kabengele, Armstrong, Rajt, Petrušev, Kamenjaš. Trener: Jurica Golemac