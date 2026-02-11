Slušaj vest

Fudbaleri Frajburga plasirali su se u polufinale Kupa Nemačke, pošto su večeras u četvrtfinalu, na gostujućem terenu u Berlinu, posle boljeg izvođenja penala pobedili Hertu 6:5, nakon što je posle regularnog dela utakmice i produžetka rezultat bio 1:1.

Jedini gol u regularnom delu meča je u sedmom minutu postigao napadač Herte Fabijan Reze, ali je on posle gledanja snimka putem VAR tehnologije poništen zbog ofsajda.

1/33 Vidi galeriju Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia

Regularni deo završen je rezultatom 0:0, što je utakmicu odvelo u produžetak.

Prednost Frajburgu u produžetku doneo je Juito Suzuki golom u 96. minutu, a izjednačenje Herti Reze pogotkom u 104. minutu.

Golove za Frajburg u penal seriji postigli su Vinčenco Grifo, Matijas Ginter, Maksimilijan Egeštajn, Lukas Heler i Suzuki.

Svoje udarce sa "bele tačke" su za Hertu realizovali Reze, Luka Šuler, Josip Brekalo i Paul Seguin.

Svoj penal u ekipi Frajburga nije uspeo da realizuje samo Žoan Manzambi, dok golmana gostujućeg tima Florijana Milera nisu uspeli da savladaju igrači Herte Mikael Kuizans i Paskal Klemens, čijim promašajem je završena penal serija.

Uz Frajburg, u polufinale Kupa Nemačke su se već plasirali i aktuelni osvajač Štutgart i Bajer Leverkuzen, dok će preostali polufinalista biti pobednik duela između Bajern Minhena i Lajpciga.