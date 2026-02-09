Slušaj vest

Svečanim koktelom u Beogradu, KŽK Partizan 1953 promovisao je kalendar za 2026. godinu.

Klub je promociju kalendara održao pod sloganom „Jedna duša, jedan tim“, sa ciljem promocije ženskog sporta, kao i isticanja identiteta, tradicije i kontinuiteta.

Tom prilikom su se čelni ljudi kluba osvrnuli na urađeno u minulih godinu dana, a ujedno najavili i buduće korake.

Ispred kluba okupljenima su se obratili direktor Srbobran Filipović, sportska direktorka Bojana Janković i predsednik Stevica Kujundžić.

Filipović je istakao da klub ide u pravom smeru, kako na terenima, tako i u organizacionom smislu, i najavio još bolje rezultate u narednom periodu.

Janković je istakla da je ponosna na rezultate prvog tima, ali je posebno podvukla mlađe kategorije koje beleže odlične rezultate, sa naglaskom na pionirke koje su se plasirale na završni turnir WABA lige.

Partizan je ove godine ušao sa sedam takmičarskih timova u mlađim kategorijama, što je pet više u odnosu na sezonu pre.

Predsednik Košarkaškog ženskog kluba Partizan Stevica Kujundžić izjavio je da su ispunjena obećanja sadašnje uprave i da je sprovedena u delo planirana konsolidacija kluba.

Promociji su prisustvovale članice svih selekcija, a seniorke su potpisivale kalendare i lopte.