Fudbaleri Koma plasirali su se u polufinale Kupa Italije, pošto su večeras u četvrtfinalu, na gostujućem terenu u Napulju, posle boljeg izvođenja penala pobedili Napoli 8:7, nakon što je regularni deo utakmice završen rezultatom 1:1.

Prednost Komu doneo je Martin Baturina golom iz penala u 39. minutu, a izjednačenje Napoliju Antonio Vergara pogotkom u 46. minutu.

U toku penal serije, srpskog golmana u ekipi Napolija Vanju Milinković-Savića savladali ;su igrači Koma Lukas da Kunja, Anastasijos Duvikas, Baturina, Ivan Smolčić, Dijego Karlos, Mergim Vojvoda i Mark Oliver Kempf.

Pogotke za Napoli u penal seriji, uz Vanju Milinković-Savića, postigli su i Mateo Politano, Leonardo Spinacola, Alison Santos, Eljif Elmas i Migel Gutieres.

Svoj penal u ekipi Koma nije uspeo da realizuje samo Maksimo Perone, dok golmana gostujućeg tima Žana Butea nisu uspeli da savladaju igrači Napolija Romelo Lukaku i Stanislav Lobotka, čijim se promašajem završila penal serija.

Komo će u polufinalu Kupa Italije igrati protiv Intera.