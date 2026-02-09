Slušaj vest

Foto galerija iz Podgorice Foto: Buducnost VOLI/Filip Roganovic

Nakon ovog meča Budućnost je prva na tabeli sa skorom od 13-3, dok je Zvezda na drugom mestu sa učinkom 12-4.

Svoje impresije posle važne pobede Zvezde u Podgorici izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

- Dobro, zasluženo smo pobedili, kontrolisali smo utakmicu u njenom celom toku, iskoristili smo kvalitet, dobra rotacija, stvarno je bila teška utakmica za nas iz duplog kola Evrolige, teških utakmica, našli smo snage. Jako sam zadovoljan, jer Budućnost igra izvanredno, pogotovo ovde i mislim da je u drugom tom delu takmičenja da će mnogi favoriti, pod znacima navoda, imati problema sa ekipom Budućnosti. Želim im sreće u Evrokupu, imaju utakmicu za dva dana.

Upitan je da li je period meča kada su Tompson sa jedne, ali i Izundu sa druge.

- Ne bih išao u Tompsona, rekao bih da je Izundu, ne samo ovu utakmicu, da dečko daje dobre garancije tokom čitave Evrolige. Za mene je prijatno iznenađenje i otkrovenje, jedan od igrača koji sigurno može i u budućnosti da bude faktor, pogotovo kada imaš velike ciljeve, rekao je Obradović.