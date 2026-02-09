Košarkaši Crvene zvezde savladali su Budućnost u Podgorici rezultatom 80:93 u utakmici poslednjeg 18. kola grupe B, ABA lige.
ABA LIGA
OVAKO IZGLEDA KONAČNA TABELA ZVEZDINE GRUPE U ABA LIGI: Evo sa koje pozicije crveno-beli kreću u top 8 fazu!
Slušaj vest
Nakon ovog meča Budućnost je prva na tabeli sa skorom od 13-3, dok je Zvezda na drugom mestu sa učinkom 12-4.
Foto galerija iz Podgorice Foto: Buducnost VOLI/Filip Roganovic
Vidi galeriju
U top 8 fazi ABA lige pored ove dve ekipe mesta iz ove grupe obezbedili su Cedevita Olimpija i Bosna.
Iz grupe A u drugu fazu će Dubai,Partizan, Kluž i Igokea.
Igraće se još osam kola dvokružno, a prenose se svi bodovi u drugu fazu.
Nakon toga sledi plej-of.
U prvom kolu Top 8 ABA lige igraće: Crvena zvezda - Igokea, Partizan - Budućnost, Dubai - Bosna i Kluž - Cedevita Olimpija.
U prvom kolu plej-auta igraće: Zadar - Borac, Studentski centar - Spartak, Beč - Krka, FMP - Mega, Split - Ilirija.
Evo kako izgleda konačna tabela grupe B ABA lige.
Tabela ABA lige Foto: Printskrin
Reaguj
Komentariši