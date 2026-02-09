Slušaj vest

Nakon ovog meča Budućnost je prva na tabeli sa skorom od 13-3, dok je Zvezda na drugom mestu sa učinkom 12-4.

U top 8 fazi ABA lige pored ove dve ekipe mesta iz ove grupe obezbedili su Cedevita Olimpija i Bosna.

Iz grupe A u drugu fazu će Dubai,Partizan, Kluž i Igokea.

Igraće se još osam kola dvokružno, a prenose se svi bodovi u drugu fazu.

Nakon toga sledi plej-of.

U prvom kolu Top 8 ABA lige igraće: Crvena zvezda - Igokea, Partizan - Budućnost, Dubai - Bosna i Kluž - Cedevita Olimpija.

U prvom kolu plej-auta igraće: Zadar - Borac, Studentski centar - Spartak, Beč - Krka, FMP - Mega, Split - Ilirija.

Evo kako izgleda konačna tabela grupe B ABA lige.

Tabela ABA lige