Nakon ovog meča Budućnost je prva na tabeli sa skorom od 13-3, dok je Zvezda na drugom mestu sa učinkom 12-4.

Svoje impresije nakon meča izneo je trener Budućnosti Andrej Žakelj.

- Prvo, čestitke gostima na pobedi, čestitke našim navijačima, ljudima što su došli, atmosfera je bila vrhunska, svaka im čast i lepo je igrati ispred takve publike. Mislim da smo krenuli kako smo hteli, malo mekše u odbrani, imali smo male probleme sa pik-en-rolom i jedan na jedan, mislim da smo energijom sve to u napadu ispravili i onda, normalno, sledi vam malo pad, posle par izmena i protiv takvog tima nije lako da se drži kontinuitet igre.

Tako da, mislim da smo se vratili sa željom i energijom i na kraju je par skokova u napadu gostiju i iz toga, iz druge treće šanse, koš, to je prelomilo utakmicu. Nemam šta da zamerim igračima, borili su se, dali maksimum, igrali kao tim, sa ovakvim pristupom možemo da igramo protiv ovakvih timova.

Smatra da je odbrana bila najveći problem Budućnosti,

- U napadu ne može svako da ima dan svaki put. Za Sulejmona su se spremili, zaustavili su ga. To je napad, skok, mali faulovi, zagrađivanje, više gledam odbranu, te stvari me više interesuju. Ovakvi timovi svaku grešku kažnjavaju.

Budućnost u sredu igra bitan meč Evrokupa protiv Burga, pa je odgovorio na pitanje o potrošnji protiv Zvezde.

- Gledajte, jeste bitna utakmica u sredu, za dva dana. Igračima nikada ne možeš da kažeš "Stani malo", i da je sutra utakmica. To ne možeš, oni su profesionalci, takmičari, žele da dobiju, pogotovo takvog protivnika. Mi kao treneri, sve što sam hteo jeste da raspodelim minutažu, na taj način nekako možemo da ih sačuvamo, to smo dobro uspeli. Ferel je igrao 26 minuta, svi ostali manje.