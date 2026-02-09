Slušaj vest

U utakmici poslednjeg 16. kola grupe A ABA lige tim Đoana Penjaroje je slavio rezultatom 86:76 (23:19, 21:20, 28:19, 14:18).

Partizan - Dubai, ABA liga 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Svoje impresije posle meča izneo je trener Dubaija Jurica Golemac.

- Čestitam Partizanu na pobedi. Veći deo utakmice su kontorlisali, tražili smo ritam. Našli smo neku petorku u poslednjoj četvrtini. Loše odluke su dovele do toga da u napadu nismo bili efikasni. Nismo uspevali da izbacujemo lopte spolja - rekao je trener Dubaija i dodao:

- Na kraju smo imali šansu da se potpuno priključimo. Čestitam Partizanu - kratak je bio Golemac.

Aleksej Pokuševski moli navijače Partizana da ne ubacuju ništa na teren Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić