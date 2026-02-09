- Čestitam Partizanu na pobedi. Veći deo utakmice su kontorlisali, tražili smo ritam. Našli smo neku petorku u poslednjoj četvrtini. Loše odluke su dovele do toga da u napadu nismo bili efikasni. Nismo uspevali da izbacujemo lopte spolja - rekao je trener Dubaija i dodao: