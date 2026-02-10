SLIKA GODINE! Nikola Topić pobedio rak i vratio se na teren
Predivne i emotivne slike stižu iz Amerike. Nikola Topić je posle velike životne borbe ponovo na parketu i konačno je upisao povratnički debi u dresu Oklahome.
Mladi srpski košarkaš uspeo je da pobedi rak testita, vrati se treninzima i zaigra pred američkom publikom, što je izazvalo snažne reakcije i oduševljenje navijača.
Topić je izašao na teren u dresu Oklahoma siti Blua u razvojnoj G ligi.
Oni su pobedili Siju Fols Skajforse 137:135 posle produžetka, a Topić je postigao sedam poena (3/5 šut iz igre), podelio čak sedam asistencija, uz jedan skok.
Njegov povratak sportu posle teškog perioda naišao je na ogromnu podršku sa svih strana, a scene sa terena i iz svlačionice brzo su se proširile društvenim mrežama.
Ovo veče ostaće upamćeno kao velika životna pobeda mladog srpskog talenta i jedan od najlepših trenutaka njegove dosadašnje karijere.