Predivne i emotivne slike stižu iz Amerike. Nikola Topić je posle velike životne borbe ponovo na parketu i konačno je upisao povratnički debi u dresu Oklahome.

Mladi srpski košarkaš uspeo je da pobedi rak testita, vrati se treninzima i zaigra pred američkom publikom, što je izazvalo snažne reakcije i oduševljenje navijača.

Nikola Topić Foto: Lev Radin / AFP / Profimedia, AP/Julia Nikhinson, Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Topić je izašao na teren u dresu Oklahoma siti Blua u razvojnoj G ligi. 

Oni su pobedili Siju Fols Skajforse 137:135 posle produžetka, a Topić je postigao sedam poena (3/5 šut iz igre), podelio čak sedam asistencija, uz jedan skok.

Njegov povratak sportu posle teškog perioda naišao je na ogromnu podršku sa svih strana, a scene sa terena i iz svlačionice brzo su se proširile društvenim mrežama.

Ovo veče ostaće upamćeno kao velika životna pobeda mladog srpskog talenta i jedan od najlepših trenutaka njegove dosadašnje karijere.

